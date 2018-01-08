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Yaşam

Kadıköy'de iş yerine silahlı saldırı; 2 yaralı

Kadıköy'de bir iş yerine giren saldırgan, emekli bir polis tarafından etkisiz hale getirildi

08 Ocak 2018 22:08

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir iş yerini basan silahlı kişi, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 18.00 sularında Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi’ndeki tanıtım ve pazarlama şirketine silahlı baskın düzenleyen Nevzat Güntekin, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli Özel Harekat Polisi Ömer Tatar’ı bacağından yaraladı.

İş yeri sahibi Mutlu Karakaya’yı vurmayı hedeflediği iddia edilen saldırganş, daha sonra Ömer Tatar tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayda güvenlik görevlisi emekli polis, silahla ayağından yaralanırken, saldırgan şahıs da darp sonucu kafasından yaralandı.

Durumun komşular tarafından polise bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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