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Kadıköy'de iki işçi metan gazından zehirlendi

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında metan gazından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı

13 Mayıs 2016 11:16

Kadıköy'de Kurbağalıdere ıslah çalışmalarında metan  gazından zehirlenen 2 işçi, tedavi altına alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında, yüksekliği 10 metreyi bulan tünelde biriken metan gazından 2 işçi etkilendi. Dere tahliye tüneli inşaatında boya yapan işçiler, vatandaşların olayı farketmesi ve ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. 

Tünelin çıkış kapaklarına vinç kuran itfaiye ekipleri tarafından, 1 saatlik çalışma sonucunda çıkarılan çalışanlar; Eser Topaç ve zehirlenme sonucunda baygın halde bulunan ismi Halil olduğu öğrenilen işçi,  sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kurtarma çalışması sırasında gazdan etkilenen 3 itfaiye çalışanına da sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

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