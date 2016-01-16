Çorap fabrikasında LPG sızıntısı; 202 işçi zehirlendi

Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada zehirlenen 202 işçi Çankırı’daki hastanelere kaldırıldı.

DHA'da Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Gel Al Çorap Fabrikası'nda dün 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler, sızan gazdan etkilendi. Gaz zehirlenmesi belirtilerinin görülmesi üzerine 112 acil ekiplerince Çankırı, Şabanözü ile Çubuk başta olmak üzere çevre ilçelerdeki ambulanslar olay yerine yönlendirildi. Çankırı Devlet Hastanesi'ne 116, Şabanözü’ne 38, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne 30, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi'ne 18 olmak üzere toplam 202 işçi kaldırıldı. Çubuk ve Şabanözü'ndeki hastanelerden 68 işçi ile Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki 28 işçi ayakta tedavilerin ardından taburcu edildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde birinin durumunun ciddi olması, 29'unun da yatak sıkıntısı nedeniyle 30 işçi Ankara’ya sevk edildi. Halen Çankırı Devlet Hastanesi'nde 58, Çankırı Karatekin Hastanesi'nde 18 olmak üzere toplamda 76 işçinin tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi. Hastanelere kaldırılan 6’sının Ernemaş Fabrikası'nda diğerlerinin çorap fabrikasında çalıştığı belirtildi.

AFAD, Ankara’dan gece saatlerinde bölgeye gaz ölçüm ekipleri gönderdi. Ekiplerin çalışmalarını saat 06.00 sıralarında tamamladığı ve konuyla ilgili sıkıntının tamamen ortadan kalktığı ve öğleden sora OSB yönetim kurulu ve bakanlıkça detaylı bir açıklama yapılacağı belirtildi.