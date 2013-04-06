Kadıköy'de içki satışına yasak

Kadıköy'de Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa mahallelerinde belediyenin aldığı karar ile içki satışı yapan tekel ve büfelerin kapanış saatleri 02.00'dan 22.00'a alındı. Kararın sokakta alkol tüketiminden rahatsız olan 'barlar sokağı' olarak da bilinen Kadife sokak ve çevre sokak sakinlerinin başvuruları sonunda alındığı belirtiliyor.

Kadıköy Belediyesi, bir çok bar ve cafe'nin bulunduğu, kadıköy sakini gençler tarafından sosyalleşme ve eğlenme alanı olarak kullanılan Kadife Sokak'ta gürültü ve rahatsızlık şikayetlerinin ardından 3 mahallede alkol satışı yapılan tekel ve büfelerin çalışma saatleri değiştirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ise açıklama yaparak Kadıköy'de içki yasağı yok. düzenleme var" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk karara ilişkin yaptığı açıklamada "Belediye Encümenimiz, Caferağa Mahallesi’nin ara sokaklarında mahalle sakinlerinin yaşamını olumsuz etkileyen konularda, idari tedbir olarak bazı kararlar almıştır. Bar ve lokantaların bulunmadığı sokaklarda, gece 23.00′den sonra, yüzlerce kişi ellerinde şişelerle sabah saatlerine kadar sokakta ve evlerin giriş kapılarında oturmaktadır. Bina girişleri kirletilmekte ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Bu durum mahallede yaşayanlar için ciddi rahatsızlık nedeni oluşturmaktadır. Buna neden olan içki satan büfe sayısı bir anda yükselmiş; aynı sokakta beş büfeye ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

Esnaf karara tepkilerini "Zaten en çok iş yaptığımız saat dilimi 22.00 ile 02.00 arası. Bu saatten önce içki alacaklar süpermarketleri tercih ediyor. İşlerimiz yarı yarıya düştü” sözleri ile ifade etti.

Sokakta içenler saldırıya uğramıştı

3 Temmuz 2011 günü Kadife Sokak'ta içki içen kalabalığa “Bir daha burada içki içmeyeceksiniz” diyerek saldırılmıştı. Üzerinde uluslararası motorsiklet çetesi Hell’s Angels Red Devil’s arması bulunan 25-30 kişilik grubun gerçekleştirdiği saldırıda 2’si ağır 7 kişi yaralanmıştı.