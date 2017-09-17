Kadıköy'de halk otobüsü, otomobili altına aldı; 1 ölü, 3 yaralı

Kadıköy'de bir otomobilin belediye otobüsünün altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CTL 27 plakalı otomobil, otobüsün altına girdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.