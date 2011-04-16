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KADIKÖY'DE HAFTA SONU BAZI YOLLAR KAPATILACAK İSTANBUL (A.A)

16 Nisan 2011 02:17

-KADIKÖY'DE HAFTA SONU BAZI YOLLAR KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Kadıköy İskele Meydanı'nda yarın ve 17 Nisan Pazar günü yapılacak açık hava toplantıları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her iki gün saat 11.00'den itibaren Tıbbiye Caddesine gelen trafik akışı durdurulacak. Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesine kadar olan tüm yollar ve Söğütlüçeşme Caddesinden rıhtıma inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler Caddesi trafiğe kapalı olacak.  Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesine gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesinden E-5 yönü ile Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek. Söğütlüçeşme Caddesinden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa Meydanı'ndan rıhtıma iniş engellenerek, Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek. Öte yandan, 17 Nisan Pazar günü yapılacak 14. Pertevniyal Koşusu nedeniyle ''Pertevniyal Lisesi önü, Aksaray Metrosu, Vatan Caddesi, Migros, İSKİ (Beyazıt'a giden yönde), Pertevniyal Lisesi karşısı üst geçidi (Taksim'e giden yönde)'' güzergahı, saat 10.00'dan koşu bitimine kadar araç ve yaya trafiğine kontrollü olarak kapatılacak.

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