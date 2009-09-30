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Yaşam

Kadıköy'de güzellik salonuna fuhuş baskını

30 Eylül 2009 05:01

Kadıköy'de, güzellik salonuna yapılan fuhuş baskınında 4´ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Acıbadem Caddesi´ndeki Green Güzellik Salonu'nda para karşılığı erkeklerle fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis, müşteri gibi davranarak güzellik salonuna gitti. 80 lira ücret ödeyen polis memuru masaj yaptırmak için odaya alındı. Masajın ardından masöz, polise ilişki isteyip istemediğini sordu. Polisten 'evet' yanıtı alan kadın, "100 lira daha ödemeniz gerekiyor" dedi. Seri numaraları alınmış parayı kadına veren polis, ardından kimliğini açıkladı. Dışarda bekleyen ekipler içerideki memurun haber vermesiyle baskın yaptı. Baskında, işletme sahibi B.C.ve masöz G.K. gözaltına alındı.

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