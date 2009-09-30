Kadıköy'de güzellik salonuna fuhuş baskını

Kadıköy'de, güzellik salonuna yapılan fuhuş baskınında 4´ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Acıbadem Caddesi´ndeki Green Güzellik Salonu'nda para karşılığı erkeklerle fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis, müşteri gibi davranarak güzellik salonuna gitti. 80 lira ücret ödeyen polis memuru masaj yaptırmak için odaya alındı. Masajın ardından masöz, polise ilişki isteyip istemediğini sordu. Polisten 'evet' yanıtı alan kadın, "100 lira daha ödemeniz gerekiyor" dedi. Seri numaraları alınmış parayı kadına veren polis, ardından kimliğini açıkladı. Dışarda bekleyen ekipler içerideki memurun haber vermesiyle baskın yaptı. Baskında, işletme sahibi B.C.ve masöz G.K. gözaltına alındı.