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Kadıköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dayağa özel harekat operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafededeki 3

26 Ocak 2018 19:25

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği \"Zeytin Dalı Harekatı\"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy\'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafededeki 3 kişiye eylemciler arasında bulunduğu iddia edilen  5 kişi saldırdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 5 kişinin kimliklerini tespit etti.  Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kameraları tarafından görüntülendi.
 
TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI
Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen U.B.Ç. ve A.E.E., İzmir ve İstanbul\'da yakalanarak gözaltına alındı. 

(FOTOĞRAF)

 

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