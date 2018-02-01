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KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Kadıköy'de 21 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

01 Şubat 2018 21:20

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kadıköy\'de 21 Ocak\'ta Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto edenlere tepki gösteren kişilere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) olarak bilinen terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla şüpheliler Ali Emre Ecer, Ulaş Bedri Çelik, Alptuğ Soysaltürk, Ali Tolunay Tokat, Birhat Avcı, Mehmet Yozcu ve Yasin Yıldız savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

\"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA\" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Ali Emre Ecer\'in  toplumu TSK\'nin Afrin operasyonunu protesto etmeye çağırdığı, şüpheli Ulaş Bedri Çelik\'in sosyal medya hesabından terör örgütünün fotoğraflarını paylaştığı ve örgüte katılmayı teşvik eden yorumlar yazdığı belirtilirken; diğer şüphelilerin 21 Ocak\'ta örgütün düzenlediği TSK\'nin Afrin operasyonunun protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darp ettikleri ifade edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan 7 şüpheli, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan tutuklandı.  

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