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Kadıköy'de gözaltına alınan 12 HKP'li adli kontrolle serbest bırakıldı

Kurtuluş Partisi Gençliği, Kadıköy'de gözaltına alınan 12 kişi için açıklama yaptı

02 Nisan 2018 19:24

İnan Ketenciler

Kızıldere anması için Kadıköy Boğa'da toplandığı sırada gözaltına alınan 12 Halkın Kurtuluş Partisi Gençliği üyesi 12 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkeme 12 kişiyi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. 

Kızıldere Katliamı anması için pazar günü Kadıköy'de toplanan Kurtuluş Partisi Gençliği üyeleri gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların mahkemeye sevki sırasında Kurtuluş Partisi Gençliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kızıldere anması için Kadıköy'de toplanan yoldaşlarımız parti bayrakları, Mustafa Kemal bayrakları, Kahrolsun Emperyalizm yazan dövizler nedeniyle gözaltına alındı. Mustafa Kemal'in "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözü suç değildir. Partimiz legal bir partidir. Amblemli bayraklarımızı taşımak suç değildir. Kahrolsun Emperyallizm demek suç değildir. Mahir Çayan ve arkadaşları terörist değildir! Yoldaşlarımızı anmak bizim meşru hakkımızdır. Gözaltına alınan parti arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın."

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