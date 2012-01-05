Kadıköy'de gökten para yağdı!



T24 - Seninki Kaç Para" filmi için Kadıköy'de yapılan çekimlerde havaya sahte para saçıldı. Kameraları görmeyenler paraları gerçek sanıp, topladı.





Sunucu Vatan Şaşmaz'ın ilk başrolünü oynadığı "Seninki Kaç Para" adlı filmin çekimleri İstanbul'da başladı. Filmde, para kazanmak için her yolu deneyen Cemil Poyraz'ın (Vatan Şaşmaz) yaşadıkları anlatılıyor.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; yönetmenliğini Hakkı Görgülü'nün üstlendiği, senaryosunu ise Hakan Gök ve Hakkı Görgülü'nün yazdığı filmde, hayatta herkesin maddi olarak bir değerinin olduğu ve parayla satın alınabileceği konu ediliyor. Filmin önceki gün Kadıköy Meydanı'nda gerçekleştirilen çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Vatan Şaşmaz, rol gereği havaya sahte paraları attı.



Bu sırada oradan geçen vatandaşlar, kameraların farkına varmayınca ortaya komik görüntüler çıktı.



Bazıları, sanat grubunun hazırladığı sahte paraları gerçek sanarak toplamaya başladı. Ekibin, paraların sahte olduğunu söylemesi üzerine izdiham yaşanması önlendi. Filmin yönetmeni Hakkı Görgülü, "Aslında kameraları görmemeleri çok iyi oldu.



Çünkü sahne gereği paraları vatandaş rolündeki figüranların toplaması gerekiyordu. Sahneye birden vatandaşlar girip paraları toplamaya çalışınca çok doğal bir sahne oldu" dedi.









