T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy'de gökten para yağdı!

Seninki Kaç Para" filmi için Kadıköy'de yapılan çekimlerde havaya sahte para saçıldı. Kameraları görmeyenler paraları gerçek sanıp, topladı.

05 Ocak 2012 02:00


T24 - Seninki Kaç Para" filmi için Kadıköy'de yapılan çekimlerde havaya sahte para saçıldı. Kameraları görmeyenler paraları gerçek sanıp, topladı.

Kadıköy'de gökten para yağdı!

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın ilk başrolünü oynadığı "Seninki Kaç Para" adlı filmin çekimleri İstanbul'da başladı. Filmde, para kazanmak için her yolu deneyen Cemil Poyraz'ın (Vatan Şaşmaz) yaşadıkları anlatılıyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; yönetmenliğini Hakkı Görgülü'nün üstlendiği, senaryosunu ise Hakan Gök ve Hakkı Görgülü'nün yazdığı filmde, hayatta herkesin maddi olarak bir değerinin olduğu ve parayla satın alınabileceği konu ediliyor. Filmin önceki gün Kadıköy Meydanı'nda gerçekleştirilen çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Vatan Şaşmaz, rol gereği havaya sahte paraları attı.

Bu sırada oradan geçen vatandaşlar, kameraların farkına varmayınca ortaya komik görüntüler çıktı.

Bazıları, sanat grubunun hazırladığı sahte paraları gerçek sanarak toplamaya başladı. Ekibin, paraların sahte olduğunu söylemesi üzerine izdiham yaşanması önlendi. Filmin yönetmeni Hakkı Görgülü, "Aslında kameraları görmemeleri çok iyi oldu.

Çünkü sahne gereği paraları vatandaş rolündeki figüranların toplaması gerekiyordu. Sahneye birden vatandaşlar girip paraları toplamaya çalışınca çok doğal bir sahne oldu" dedi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24