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Kadıköy'de gecekondu yangını...

Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, bir gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu

11 Aralık 2017 01:30

Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de, bir gecekonduda çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Barınakta bulunan iki köpek de kurtarıldı. 
Yangın, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Sarmaşık çıkmazı sokakta bulunan ahşap bir gecekonduda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm gecekonduyu sardı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Erhan Uran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gecekondunun arka kısmındaki barınakta bulunan 2 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Yangını gören mahalle sakinlerinden Pınar Güner, \"Balkonda oturuyorduk alevleri gördük. Alevler her yeri sardı, zaten ağaçlık bir yer.. İçeride tek başına bir adam köpekleri ve güvercinleriyle birlikte yaşıyor. Koktuk. İtfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Adamı hastaneye kaldırmışlar\" dedi.
İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

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