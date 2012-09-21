Kadıköy'de F.Bahçeliler birbirleriyle tartıştı

Fenerbahçe'nin kaptanı Alex de Souza ile Bekir İrtegün, Marsilya maçında ikili tartışma yaşadı. Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım da kısa süreli bir tartışma yaşadı.

İlk yarının son dakikalarına doğru Bekir'in hatalı paslarının artmasının ardından Brezilyalı futbolcu takım arkadaşı Bekir'e sert bir uyarıda bulundu. Bekir İrtegün ise kaptanı Alex'in bu uyarısına yanıt verince ikili arasındaki tartışmayı diğer takım arkadaşları sonlandırdı.

Ayrıca sol kanatta görev yapan iki isim olan Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan sözlü tartışmayı da Raul Meireles bitirdi.

İlk yarının sona ermesinin ardından Alex takım arkadaşını tekrar uyarmak istedi ancak Caner Erkin araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

Ayrıca Bekir İrtegün maçın ilk 45 dakikanın son saniyelerinde kısa süreli bir sakatlık geçirdi.