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Yaşam

Kadıköy'de farklı bir eylem!

Kadıköy İskelesi ilginç bir ‘eylem’e sahne oldu; ortalık birbirine sarılmış çiftlerle doldu.

02 Mart 2009 02:00

Her gün binlerce kişinin geçtiği Kadıköy İskelesi’nde cumartesi günü ilginç bir ‘eylem’e sahne oldu; ortalık birbirine sarılmış çiftlerle doldu. Polisin gelmesiyle grup sessizce dağıldı.

Yaklaşık 20 kişilik bir grup önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi önünde toplandı ve birdenbire birbirlerine sarılmaya başladı. Erkek ve kızlardan oluşan grup bir süre sessizce sarmaş dolaş kaldı. Daha sonra bir daire etrafında toplanan eylemciler bu kez de birbirlerine sarılarak birkaç dakika daha bekledi. Kısa süren ‘sarılma eylemi’ni vapur bekleyenler ile vapurdan inenler şaşkınlık içinde izledi. Ancak eylemi yapanlar hiçbir açıklamada bulunmadı.

İskele önüne polisin gelmesi üzerine grup yine hiçbir şey söylemeden meydandan ayrıldı. Dağılırken küçük bir performans sergilediklerini söyleyen gençler, “Amacınız nedir?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

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