Kadıköy'de eşini öldürmekten yakalan Emrah K., adliyeye sevkedildi

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın (62) katil zanlısı olarak yakalanan eşi Emrah Y. (38) nin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Daha önceden Çanakkale\'de kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olan Emrah Y.\'nin, Selva Sağlam Yılmaz\'ın eski kocası S.Ç.\'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan cinayet anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken vicdanın rahat olduğunu söyledi.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANMIŞ

Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen gıda işiyle uğrayan iş kadını Selva Sağlam Yılmaz’ın katil zanlısı olduğu iddasıyla aranan Emrah Y., bu sabah erken saatlerde Akyazı\'da yakalanmıştı. Şüphelinin cinayet gününden beri Akyazı\'da bir arkadaşının evinde kaldığını tespit edilen şüphelinin düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi.

\"CEZAEVİNDEKİ ESKİ KOCASINA PARA GÖTÜRÜYORDUM\"

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Emrah Y., öldürdüğü eşinin eski kocasıyla arkadaş olduklarını söylerken \"Çanakkale\'de olduğumuz dönemlerde Selva\'nın eşi S.Ç.\'yi tanıyordum. S.Ç. cezaevine girdiği dönemlerde sosyal medya hesabından Selva Sağlam Yılmaz\'ı kendime ekledim. Bir süre sonra telefonla konuşmaya başladık. Ben Selva\'nın gönderdiği paraları ona götürüyordum. Daha sonra ilişkimiz başladı ve onunla severek evlendim\" dedi.

CİNAYETE GÖTÜREN KISKANÇLIK 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Poliste verdiği ifadesinde kendisini cinayet işlemeye götüren sürecin yaklaşık 1 ay önce başladığını anlatan Emrah Y., \"Bankayla yaptığımız bir müracaat sırasında eşimin benden habersiz bazı paralar çektiğini tespit ettim. Daha sonra içime bir kurt düştü. Onun birlikte iş yaptığı bir kişiyle ilişkisi olabileceği ihtimali üzerine içimi kıskançlık kapladı. Bu nedenle kavga ettiğimiz sırada onu darp ettim ve bıçakla yaraladım. Daha sonra yaptığıma pişman olunca benden şikayetçi olmadı\" dedi.

TAKSİYLE TAKİP EDİP IŞIKLARDA ÖLDÜRDÜM

Aradan geçen sürelerde tartışmaya devam ettiklerini anlatan Emrah Y. \"Selva daha sonra beni polise şikayet etti. Evden uzaklaştırma talep ettiler. Ben de farklı bir yere taşındım. Olay günü otomobiliyle evden çıkınca bir taksiyle onu takip ettim. Trafik ışığında durduğu sırada bulunduğum araçtan inip koşarak otomobilin yanına gidip ateş ettim. Daha sonra yaya olarak kaçtım\" dedi.

\"ARKADAŞIMIN YANINA KAÇTIM.\"

Cinayetten sonra bir otobüsle Akyazı\'ya gittiğini anlatan şüphelinin bir arkadaşıyla irtibata geçtiği ve yakalanana kadar orada saklandığı söylediği öğrenildi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan cinayet anıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Koşarak kameranın açısına giren Emrah Y.\'nin otomobilin şoför koltuğuna doğru ateş ettiği daha sonra kameraya doğru hızla koşarak kaçtığı görülüyor.

\"VİCDANIM RAHAT\" DİYE BAĞIRDI

Poliste işlemleri tamamlanan Emrah Y., adliyeye sevk edildi. Emrah Y., adliyeye götürülürken \"Ben vicdanen rahatım\" dedi.

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