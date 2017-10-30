Kadıköy'de eşini öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de otomobilinin içinde eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Emrah Y., “Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklandı.

Kadıköy\'de 28 Ekim tarihinde ticari taksi ile takip ettiği eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı (69) otomobilinin içinde silahla öldürdüğü iddia edilen Emrah Y., (38) emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen Emrah Y., soruşturmayı yürütüne savcıya verdiği ifadenin ardından, “Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

TAKSİ İLE TAKİP EDİP ATEŞ ETMİŞ

Mahkeme sorgusunda eşinin bir kişi ile ilişkisi olduğunu öne süren Emrah Y., bu olay nedeniyle tartıştığı eşini bıçakladığını, eşinin bu nedenle bir hafta hastanede kaldığını söylediği öğrenildi. Daha sonra eşine borç verdiği parayı geri aldığını, eşinin bunu kötüye kullanarak kendisini tehdit ettiğini savunan Emrah Y., “Bana ağır küfürler ve hakaretler ediyordu. Olay günü taksi ile hareket halinde iken eşimin önümüzden kendi aracı geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye öndeki aracı takip etmesini söyledim. Bu sırada trafik sıkıştı, durdu. Eşim aracı ile önümüzden giderken ben taksiden indim. Bir anda ailem ve çocuğum aklıma geldi. Sinirlendim. Selva\'nın şoför mahallinin kapısının camı açık olduğu için camdan 4 el ateş ettim. Kurşunların nereye isabet ettiğini bilmiyorum. Daha sonra Sakaryaya gittim, burada jandarmaya konum attım ve teslim oldum. Pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emray Y.\'yi sorgulayan mahkeme, şüphelinin “Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SAKARYA\'DA YAKALANDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü ticari taksi ile eşini takip eden Emrah Y., taksiden indikten sonra otomobilin içindeki eşi Selva Sağlam Yılmaz\'a 4 kez ateş etti. Mermilerden ikisi kafasına isabet eden Selva Sağlam Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Sakaryaya kaçtığı tespit edilen Emrah Y., yakalanarak İstanbul\'a getirilmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

