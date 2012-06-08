Kadıköy'de engellileri 'engelleyen' yol

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde görme engelliler için yapılan kabartmalı sarı çizgili yol, engelli vatandaşları zor durumda bırakıyor.



Trabzon’da görme engelli vatandaşlar için hatalı yapılan ‘kılavuz yol’ uygulamasının bir benzerine de İstanbul’da rastlandı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Kadıköy ilçesi Kuşdili Caddesi’ne görme engelli vatandaşlar için yapılan kılavuz çizgiler engelli vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Kadıköy’de kaldırımlara döşenen kılavuz çizgiler ise ya elektrik direğinin tam ortasından geçiyor ya da inşaat perdelerinin önünde bitiyor.

Yolu takip eden engelli vatandaşlar, elektrik direği ve inşaat duvarına çarpabiliyor.

Kaldırımlara döşenen sarı kabartmalı yollardaki ''uzun çizgiler'' yolun devam ettiğini, ''yuvarlak kabartmalar'' ise yolun bittiğini anlatıyor.