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Kadıköy'de eğlence mekanlarına polis denetimi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, eğlence mekanlarına yönelik "Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2" adıyla asayiş ve narkotik denetimleri yapıldı

26 Eylül 2018 02:58

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY\'de, eğlence mekanlarına yönelik \"Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2\" adıyla asayiş ve narkotik denetimleri yapıldı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 700 polisle, Kadıköy\'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik genel asayiş ve narkotik denetimleri yaptı. \"Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu-2\" adı verilen denetimlere, polis helikopteri de havadan destek verdi. 
 
MEKANLARA TEK TEK GİRİLDİ
Denetimler sırasında, girilen eğlence mekanlarında aramalar yapılırken, içeride bulunan müşterilerin üzerleri aranıp kimlikleri toplanarak Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği \"Night\" da aramalara eşlik etti.
 
DURDURULAN ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI
Polis ekipleri, kurdukları arama noktalarında da durdurdukları araçlarda aramalar yaptı. Araçtakilerin üzerleri aranırken kimlik rolünden geçirildi. 

(FOTOĞRAF)

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