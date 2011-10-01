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Spor

Kadıköy'de dört dörtlük zafer!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu sezon tüm taraftarı ile ilk kez buluştuğu maçta...

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu sezon tüm taraftarı ile ilk kez buluştuğu maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli takımın gollerini 47. dakikada Miroslav Stoch, 59. dakikada Alex de Souza, 70. dakikada Gökhan Gönül ve 92. dakikada Cristian kaydetti. 

F.Bahçe-İBB (2011-2012 sezonu 5. hafta) / 5


Aykut Kocaman kadroda sürpriz değişiklikler yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında takımının 11 kurgusunda değişiklikler yaptı. Sakatlığının ardından bu sezon ilk kez bir maçta yer ala Gökhan Gönül, her zaman görev yaptığı savunmanın sağı yerine orta alanın sağında şans buldu. Sarı-lacivertli ekibin savunmasının sağında ise Orhan Şam görev aldı. Ligin ilk 4 maçında 11 kişilik kadrolarda şans bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Bilica, İstabul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Kocaman, Bilica'nın yerine savunmanın ortasında Yobo'nun yanında Bekir'e şans verdi. Orta alanda Cristian'ın yanında yine sakatlığının ardından takıma dönen futbolculardan Mehmet Topuz görev aldı. Bu sezonun ilk iki maçında orta alanın sağında görev yapan Mehmet, bu akşam orta alanda mücadele verdi.


Stoch 11'de

Ligin ilk 4 maçında sahaya yedek çıkan Stoch, bu akşamki mücadelede 11 kişilik kadroda sahaya çıktı. Fenerbahçe'in 18 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Emre Belözoğlu, Serdar Kesimal, Uğur Boral, kaleci Serkan Kırıntılı yer almazken, sakatlığı geçtikten sonra takımla çalışmalara başlayan Selçuk Şahin de kadroya giremedi.


Kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar tribündeki yerini aldı 

F.Bahçe-İBB (2011-2012 sezonu 5. hafta) / 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadınlar ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girme projesi maçta uygulandı. Uygulama doğrultusunda kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar Fenerium üst tribüne ücretsiz olarak girip mücadeleyi izleme şansı buldular. Futbol federasyonunun yaptığı açıklamada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda proje doğrultusunda Fenerium üst tribünde 531 kişilik yer ayrıldığı bildirilmişti. Fenerbahçeli futbolcular, seremoninin ardından kendilerine yakın Fenerium tribününe doğru gelerek kadınlara çiçek verdiler.


Fenercell tribününde de kadınlar var

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, Fenercell'in kampanyası doğrultusunda bugün stattaki Fenercell tribününe sadece kadın aboneleri davet ettiklerini bildirdi. Bu tribünde de kadın taraftarlar maçı izledi. Maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yaşadığı sıkıntılara rağmen lige iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Koç, kendileri için önemli olanın, yaşanan süreçle ilgili onur mücadelesi olduğunu vurgulayarak, “Biz asıl bu mücadeleden galip ayrılmak istiyoruz. İnşallah bu mücadelede de hem taraftarlarımızın gücüyle hem de sportif başarılarla daha da kuvvetlenerek çıkacağımızı ümit ediyorum” dedi.


Abdullah Avcı 2. kez “Dalya” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile yaptıkları maçta takımının başında 200'üncü resmi maçına çıktı. 2006-2007 sezonunda başına geçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u bir sezonda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkartan Avcı, turuncu-lacivertli takımda bugüne kadar toplamda 200 resmi maçta görev yaptı. Türk futbolunda son dönemdeki en istikrarlı teknik adamların başında gelen Abdullah Avcı, 6. sezonunu geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Süper Lig'de 141, 1. Lig'de 34, Türkiye Kupası'nda da 25 karşılaşmada takımının başında sahaya çıktı.



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