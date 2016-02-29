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Spor

Kadıköy'de dev derbi; liderlik koltuğuna kim oturacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam saat 20:00 de Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek

29 Şubat 2016 13:54

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam Süper Lig'in en kritik 90 dakikasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe evindeki üstünlüğüne Beşiktaş da başarılı deplasman grafiğine güveniyor. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

 

Fenerbahçe evinde Beşiktaş deplasmanda kaybetmiyor

 

Ligde evinde oynadığı maçlarda yenilgisi bulunmayan Kanarya, 11 maçın 9’unu kazandı, 2 beraberlik yaşadı.Derbide Mehmet Topal ve Gökhan Gönül'ün  hafif sakatlıklarına rağmen oynamaları bekleniyor. Forvette, Robin van Persie’nin ilk 11’de olması bekleniyor. Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Alves, Caner, Diego, Alper ve Markovic sarı kart sınırında.

 

 

Beşiktaş da Fenerbahçe’nin aksine deplasmanların yenilgisiz tek takımı. Dış sahada oynadığı 9 maçın 2’sinde berabere kalıp geri kalanları kazanan siyah-beyazlılar bu seriyi Kadıköy’de de sürdürmek amacında. Bir maç eksiği ile lider durumdaki Beşiktaş’ta Gökhan Töre’nin yedek soyunması bekleniyor. Takımdaki tek sakat Rhodolfo. Kartal’da Gomez, Beck ve İsmail ceza sınırında bulunuyor.

 

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, M. Topal, Josef, Nani, Diego, Volkan Şen, Van Persie

Teknik Direktör: Vitor Pereira

 

Beşiktaş: Tolga, Beck, Alexis, Marcelo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Olcay, Quaresma, Gomez

Teknik Direktör: Şenol Güneş

 

İki takım 340. kez karşı karşıya geliyor


Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam 340. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 92 yıllık rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 339 maçta Fenerbahçe 128, Beşiktaş 123 galibiyet ald. 88 karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Rekabette Fenerbahçe'nin 466 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.


Lig maçları



Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 119 kez karşılaştı.Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 44, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 37 maçta da eşitliği bozamadı.Sarı-lacivertlilerin ligdeki 131 golüne, siyah-beyazlılar aynı sayıda golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, son yıllarda Kadıköy'deki lig derbilerinde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı yenilgiyi unuttu. Sarı-lacivertliler,  sahasında lig karşılaşmalarında Galatasaray'a 17, Beşiktaş'a ise 11 maçtır mağlup olmadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında Galatasaray'a karşı son yenilgisini 22 Aralık 1999, Beşiktaş'a ise 17 Nisan 2005 tarihinde aldı.

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