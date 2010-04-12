Kadıköy'de denizden ceset çıkarıldı

T24 - İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda semtinde denizden bir kadın cesedi çıkarıldı.





Semtin burun kısmında bulunana Moda Deniz Kulübü'nde çalışan güvenlik görevlileri, kıyıdan 50 metre açıkta, denizin üstünde bir ceset görerek, durumu polise bildirdi.





Olay yerine gelen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkarırken, bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.





40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

