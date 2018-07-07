KADIKÖY'DE ÇOCUK İSTİSMARI PROTESTOSU 

Mehmet İlkay ÖZER - Dilara ŞENKAYA / İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy\'de bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup saat 19.30\'da Süreyya Operası önünde toplandı. \"Çocuk istismarlarını meşrulaştıranlardan hesap soracağız\" pankartı açan gruptakiler, sloganlar eşliğinde Khalkedon Meydanı\'na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşün sonunda, ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öfkemiz, istismarı gerçekleştiren ve onunla işbirliği yapan kişi veya kurumlara karşı oluyor. İstismarcının bunu nasıl yapabildiğini, bir çocuğu nasıl cinsel haz nesnesi olarak görebildiğini aklımız almıyor ve böyle olunca bunu yapanların \"sapık\" olduklarına, insan olmadıklarına kanaat getiriyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından eylem olaysız sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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- Opera önünde toplananlar

- slogan atanlar

- Yürüyüşten detaylar

- Basın açıklaması

- Genel ve detaylar

