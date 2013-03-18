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Yaşam

Kadıköy'de 'çıplak çift' alarmı

Kadıköy'de bir kadın ve bir erkek sokağa çırılçıplak çıktı. Erkek kadını eve sokmaya çalıştı ama mahalleli duruma el koydu. Polis çağırıldı. Kadın, cinsel tacizde uğradığını iddia etti

18 Mart 2013 17:51

Kadıköy Hasanpaşa’da meydana gelen olayda, genç bir erkeğin kendisi gibi çıplak kadını dışarı çıktıkları daireye sokmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri evlerinden aldıkları battaniyeleri çıplak kadın ve erkeğin üzerine örttükten sonra polise haber verdi

Kısa sürede olay yerine gelen polis, üzerinde battaniye olan erkeği ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü. Polis, çıplak kadını ise girmek istemediği daireye götürdü. Polis ekipleri elbiselerini giyen kadını da, daha sonra daireden çıkarıp ekip otosuna bindirdi.

Polise ifade veren mahalle sakini, olayı "Kadın demirlere tutunmuş adam onu çekiyordu. İkisi de çırılçıplaktı, üzerine battaniye attık" diye anlattı.

 

'Kadın: Evdeki yeğenin cinsel saldırısına uğradım'

 

Adının N. Ç.(39) olduğu öğrenilen kadın ifadesinde, kendisinin televizyon dizilerinde rol aldığını ve setlerde görev yapan S,Y ile tanıştıklarını belirterek "S.Y isimli arkadaşının evine gittiğini bu sırada evde bulunan S.Y'nin yeğeni M.B'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu için dışarıya kaçtığını" söyledi.

 

'Cinsel tacizle suçlanan genç: Kendi isteğiyle birlikte olduk

 

Garip olayın diğer tarafı 18 yaşındaki M.B’nin ise ifadesinde "iki ay önce İstanbul 'a gelip dayısı S.Y'nin yanında kalmaya başladığını, N.Ç ile kendi isteğiyle birlikte olduklarını, ancak çırılçıplak dışarıya kaçmaya çalışınca engel olmak için ardından koştuğunu" söylediği öğrenildi.

Polis merkezinde ifadeleri tamamlanan M.B ve N.Ç adliyeye sevk edilecek

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