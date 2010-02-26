Kadıköy'de çevreci yasak!

T24 -

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ''Plastik torbaya hayır, çevre dostu torba kullanıyoruz'' sloganıyla harekete geçen belediye, yeni uygulamayı 1 Mart Pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısıyla başlatacak.Kadıköy'de alışverişlerde naylon poşet yerine kağıt ve bez torba, file ya da doğada çözünebilen çevre dostu poşetlerin kullanımının sağlanması için örnek bir adım atılacak.Kampanyanın afiş ve bilboardlarında bez torbalı resimleriyle yer alan ve çevre dostu torbalar kullanan Tülin Şahin'in de katılacağı toplantıda, Kadıköylü sanatçılar Müjdat Gezen ve Sunay Akın, bilboardlardaki fotoğrafları gönüllü çekerek kampanyaya destek veren fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül de yer alacak.