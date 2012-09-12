Kadıköy'de 'inan'anların zaferi!

Milli Takımımız, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Günlerdir ilk 11'de oynamaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın eleştirilmesine sebep olan Selçuk İnan, yedek başladığı maçta 67. dakikada oyuna girdi ve 8 dakika sonra da golünü attı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Estonyalı savunma oyuncusu Jaager, Burak'ı gole giderken düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra iyi başladığı oyunda üstünlüğü tamamen ele geçiren Ay yıldızlılar, 43. dakikada Emre, 60. dakikada Umut Bulut ve 75. dakikada Selçuk İnan'ın golleriyle 3 puanı 3 golle almayı bildi. Selçuk İnan ve gol! Karşılaşmanın en ilginç anlarından birisi ilk 11'de oynatılmaması nedeniyle gündemin en önemli maddesi olan Selçuk İnan'ın 67. dakikada oyuna girip 75. dakikada da golü atması oldu. Milliler aldıkları bu galibiyetle D grubunda 2. maçında ilk galibiyetini almış oldu. Türkiye, grupta oynayacağı bir sonraki maçta 10 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak. TÜRKİYE: Tolga Zengin(Trabzonspor) - Gökhan Gönül(Fenerbahçe) - Ömer Toprak(Bayer Leverkusen) - Semih Kaya(Galatasaray) - Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe) - Arda Turan(Atletico Madrid) - Mehmet Topal(Fenerbahçe) - Emre Belözoğlu(Atletico Madrid) (Dk. 82 Nuri Şahin / Liverpool) - Sercan Sararer(Greuther Furth)(Dk. 67 Tunay Torun / Stuttgart) - Burak Yılmaz(Galatasaray) - Umut Bulut(Galatasaray)(Dk. 67 Selçuk İnan / Galatasaray) ESTONYA: Sergei Pareiko, Taavi Rahn, Dmitri Kruglov, Andres Oper (Dk.54 Purje), Tarmo Kink, Joel Lindpere(Dk. 54 Puri), Martin Vunk, Konstantin Vassiljev, Ragnar Klavan, Enar Jaager, Taijo Teniste