T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadıköy'de 'inan'anların zaferi!

Estonya'yı konuk ettiğimiz maçta tribünlerden Selçuk İnan tezahüratları yükseldi.

12 Eylül 2012 00:03

Milli Takımımız, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Günlerdir ilk 11'de oynamaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın eleştirilmesine sebep olan Selçuk İnan, yedek başladığı maçta 67. dakikada oyuna girdi ve 8 dakika sonra da golünü attı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Estonyalı savunma oyuncusu Jaager, Burak'ı gole giderken düşürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra iyi başladığı oyunda üstünlüğü tamamen ele geçiren Ay yıldızlılar, 43. dakikada Emre, 60. dakikada Umut Bulut ve 75. dakikada Selçuk İnan'ın golleriyle 3 puanı 3 golle almayı bildi.

 

Selçuk İnan ve gol!

Karşılaşmanın en ilginç anlarından birisi ilk 11'de oynatılmaması nedeniyle gündemin en önemli maddesi olan Selçuk İnan'ın 67. dakikada oyuna girip 75. dakikada da golü atması oldu.

Milliler aldıkları bu galibiyetle D grubunda 2. maçında ilk galibiyetini almış oldu. Türkiye, grupta oynayacağı bir sonraki maçta 10 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak.

TÜRKİYE: Tolga Zengin(Trabzonspor) - Gökhan Gönül(Fenerbahçe) - Ömer Toprak(Bayer Leverkusen) - Semih Kaya(Galatasaray) - Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe) - Arda Turan(Atletico Madrid) - Mehmet Topal(Fenerbahçe) - Emre Belözoğlu(Atletico Madrid) (Dk. 82 Nuri Şahin / Liverpool) - Sercan Sararer(Greuther Furth)(Dk. 67 Tunay Torun / Stuttgart) - Burak Yılmaz(Galatasaray) - Umut Bulut(Galatasaray)(Dk. 67 Selçuk İnan / Galatasaray)

ESTONYA: Sergei Pareiko, Taavi Rahn, Dmitri Kruglov, Andres Oper (Dk.54 Purje), Tarmo Kink, Joel Lindpere(Dk. 54 Puri), Martin Vunk, Konstantin Vassiljev, Ragnar Klavan, Enar Jaager, Taijo Teniste

 

ETİKETLER

kadıköydünya kupasıtürkiyeestonya

İlgili Haberler

Emre, gol sonrasında Hamit'e bağırdı!

İlk yarının sonlarına doğru kaptan Emre Belözoğlu ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmayı başardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24