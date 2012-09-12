T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre, gol sonrasında Hamit'e bağırdı!

İlk yarının sonlarına doğru kaptan Emre Belözoğlu ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmayı başardı

12 Eylül 2012 01:22

2014 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Estonya ile karşılaşan Türkiye, Emre Belözoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Emre, golden sonra yedek kulübesine gelerek tüm takımı bir araya topladı. Tecrübeli futbolcu, sevinmek için ayağa kalkmayan Hamit Altıntop'a da çok sinirlendi.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maça rüzgar gibi başlayan Milli Takım, rakip Estonya'nın 19. dakikada Jaager'in kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasının ardından ataklarını daha da arttırdı. Ve ilk yarının sonlarına doğru kaptan Emre Belözoğlu ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmayı başardı.
 
Tecrübeli futbolcu golden sonra tüm takımı toplayarak yedek kulübesine koştu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın etrafında çember oluşturdu. Ancak o sevinç yumağına katılmayan bir isim vardı. Hamit Altıntop.
 
Emre de, sevinmek için yerinden kalkmayan Hamit Altıntop'un yanına giderek "Hamit, kalksana" diye bağırdı... Hollanda ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Hamit Altıntop, Estonya karşılaşmasına yedek ise kulübesinde başladı.
 
İşte o an:
 
 

ETİKETLER

kadıköydünya kupası emre ve hamit altıntop kavgası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24