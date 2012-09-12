Emre, gol sonrasında Hamit'e bağırdı!

2014 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Estonya ile karşılaşan Türkiye, Emre Belözoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Emre, golden sonra yedek kulübesine gelerek tüm takımı bir araya topladı. Tecrübeli futbolcu, sevinmek için ayağa kalkmayan Hamit Altıntop'a da çok sinirlendi.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maça rüzgar gibi başlayan Milli Takım, rakip Estonya'nın 19. dakikada Jaager'in kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasının ardından ataklarını daha da arttırdı. Ve ilk yarının sonlarına doğru kaptan Emre Belözoğlu ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu golden sonra tüm takımı toplayarak yedek kulübesine koştu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın etrafında çember oluşturdu. Ancak o sevinç yumağına katılmayan bir isim vardı. Hamit Altıntop.

Emre de, sevinmek için yerinden kalkmayan Hamit Altıntop'un yanına giderek "Hamit, kalksana" diye bağırdı... Hollanda ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Hamit Altıntop, Estonya karşılaşmasına yedek ise kulübesinde başladı.

İşte o an: