Kadıköy'de bu yollara dikkat

Kadıköy'de düzenlenecek açık hava toplantısı nedeniyle yarın bazı yollar ihtiyaç duyulduğunda kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İskele Alanı'ndaki açık hava toplantısı dolayısıyla saat 10.00'dan toplantı bitimine dek Rıhtım Caddesi, Boğa Alanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne dek tüm yollar, Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım Caddesi'ne inen ara sokaklar, Taşköprü, Kışla, Orgeneral Şahap Gürler ve Albay F. Sözdener Caddeleri ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak.



Mühürdar İSKİ kavşağından Rıhtım Caddesi'ne inen yol, minibüs ve otobüs duraklarının çıkışları, Selimiye'den Tıbbiye Caddesi'ne geliş, Siyami Ersek GATA Hastanesi önü dönüşler, Kadıköy Et ve Balık Kurumu önü, Demiryolları Camii önü, İbrahimağa ışıklar da araç trafiğine kapalı olacak.



Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışı Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey sokaktan İbrahimağa ışıklar yönüne, Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen akış Altıyol Boğa Alanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salıpazarı yönüne, Moda'dan gelen trafik akışı da Mühürdar kavşaktan geri yönlendirilecek.

