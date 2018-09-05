Kadıköy'de bol plaklı hafta sonu

İstanbul Kadıköy’de 8-9 Eylül’de plakseverler için çok sayıda etkinlik ve eğlence düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenleyeceği Kadıköy Plak Günleri’nin onur konuğu, 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar olacak. Senar’ın 100. yaşının kutlanacağı plak günlerinin 2015’te düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşat Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde de Fikret Kızılok anılmıştı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde düzenlenecek olan Kadıköy Plak Günleri, 8 Eylül 2018 saat 12.00’de kapılarını açacak ve 9 Eylül saat 20.00’de BaBa ZuLa konseriyle sonlanacak.

Plak günlerinin kapsamında hafta sonu boyunca devam edecek etkinliklerin dışında, Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik alanlarından [mecra], 8 Eylül akşamı semtte 3. kez gerçekleşecek olan plak günlerini selamlayarak özel bir geceye ‘Merhaba’ diyecek.

Direct Drive Social Club adıyla [mecra]’da ikinci kez düzenlenecek olan gecede, katılımcılar çok özel plaklardan yayılan elektronik müziğe doyacak.

Etkinlikte plaklar konusunda iki duayen isim pikapların başına geçecek. Uzun yıllardır plak koleksiyonculuğu ve DJ’lik yapan Rubsilent ve Emin’e gecenin açılışında yine İstanbul’un tanınan DJ’lerinden Archie Allen ve Arın Arıman eşlik edecek.

[mecra]’daki gecede deep house, disko, tekno ve türevlerini barındıran plak arşivinden seçkiler, dinleyicileri bekliyor olacak.

Kadıköy Plak Günleri

Plak müdavimlerinin buluşacağı Kadıköy Plak Günleri’nde plak stantlarının yanı sıra plakla ilgili söyleşiler, imza günü ve konserler olacak. Senar plaklarının döneceği etkinlik alanında, efsane sanatçının 1967 model Anadol marka arabası ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

Etkinlikte radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atkaya “Radyocular Plakları Anlatıyor” söyleşisinde plak dünyasına dair bilgilerini paylaşacak.

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