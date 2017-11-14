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Yaşam

Kadıköy'de bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kişi eski MHP ilçe yöneticisi çıktı

İbrahim Nar'ın bir dönem MHP İlçe Teşkilatı'nda Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi

14 Kasım 2017 20:31

Kadıköy Acıbadem'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Daha sonra isminin İbrahim Nar olduğu ve bir dönem MHP İlçe Teşkilatı'nda Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

Kadıköy Acıbadem'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 52 yaşındaki İbrahim Nar 'ın öldüğünü belirledi. Başından vurulduğu belirtilen Nar'ın yanında silah bulundu.

Halk TV’den Can Coşkun’un haberine göre; aracında ölü bulunan Nar’ın bir dönem MHPÜsküdar İlçe Teşkilatı’nda görev aldığı ortaya çıktı. MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı’ndan doğrulanan bilgiye göre; İbrahim Nar geçmişte MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
Nar’ın, 2013-2014 yıllarında Üsküdar İlçesi’ndeki MHP Teşkilatı’nın Başkan Yardımcılığı görevi yaptığı belirlendi.

İbrahim Nar'ın intihar etmiş olabileceği belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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