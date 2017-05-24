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Yaşam

Kadıköy'de bir fast food restoranında silahlı soygun

Kafalarına darbe alan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

24 Mayıs 2017 08:53

İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, bir fast food restoranını soydu. İş yerindeki 4 çalışanı silah kabzasıyla yaralayan zanlılar, yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi D-100 yanyol üzerinde bulunan bir fast food restoranında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz silahlı ve maskeli 5 kişi levyeyle dükkanın arka kapısını açıp içeri girdiler. Restoran çalışanı 4 personeli ellerindeki silah kabzesi ile başlarından yaralayarak etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki yaklaşık 10 lira ile dükkan müdürüne ait bir aracı alıp kayıplara karıştı.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler yaralı personeller için ambulans istedi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kafalarına darbe alan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

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