Kadıköy'de binanın üzerine vinç devrildi

Caddebostan Bağdat Caddesi Kadir Ağa Sokak’ta saat 10.00 sıralarında inşaata beton dökmek için gelen vinç bir binanın üzerine devrildi. Beton pompasının kulesi kaldırılırken devrilmesini engelleyecek olan destek ayaklarından sadece sol tarafındaki açılan araç, 50 tonluk beton pompası kulesi kaldırılırken sağa doğru yattı ve karşı taraftaki Hande Palas Apartmanı’nın üzerine devrildi.

Deprem oluyor sandılar

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kulenin bir bölümü 3’üncü katta Neslihan-Tarık Mutlu çiftinin oturduğu dairenin salon camından içeri girdi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Mutlu ailesi büyük korku yaşadı. Çarpmanın etkisiyle binada büyük zarar meydana geldi. Deprem olduğunu sanan apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların dışarıya çıktığında hala korkuyu üzerinden atamadığı görüldü.

İhbar üzerine polis ve Kadıköy Belediyesi görevlileri olay yerine geldi. Ekipler, güvenlik gerekçesiyle apartmanı boşaltıp çevreye şerit çekti. Olayın en büyük mağduru olan Tarık Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Salonda sırtım cama doğru dönük televizyon izliyordum. Önce büyük bir gürültü duydum. Ardından da sırtımda cam parçalarını hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Aklıma ilk gelen deprem olduğuydu. Geri döndüğümde bir vincin camı kırıp içeri girdiğini fark ettim. Çok büyük korku yaşadık. Eşimi alıp hemen dışarı çıktım.”

Saatler geçmesine rağmen üzerinden korkuyu hala atamayan ve titremeye devam eden Neslihan Mutlu ise “Elimde gazete okuyordum. Gürültüyle beraber sallandım. Korkudan elimdeki gazeteyi atıp ayağa kalktım. Kendimden geçmiştim. Eşimin sakinleştirmesiyle kendime geldim. Yaşadığım korkuyu hala üzerimden atamadım” şeklinde konuştu.

Dördüncü katta oturan Asilhan Pazar ise, olayın oluşunu saniye saniye izlediğini belirterek “Camdan dışarı bakıp inşaatta çalışanları izliyordum. Birden park halindeki aracın apartmana doğru devrildiğini ve vincin üzerime geldiğini gördüm. Ani bir hareketle kendimi geri attım. Vinç benim alt dairemin camından içeri girdi. Ama çarpmanın etkisini ben de çok şiddetli hissettim” dedi.

Olayla ilgili olarak Kadıköy Belediyesi’nden görevliler binada incelemelerde bulunup rapor tuttu.