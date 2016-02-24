İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile İstanbul Kadıköy’de binalara 15 kat sınırı getirildi. Şantiye alanına dönen bölgede yeni yapılarda inşaat hakkı aynı kalacak ama yükseklik sınırlanacak. Müteahhitler ise kat sınırı nedeniyle Kadıköy’de 15 kat üstü eski yapıların yenilenemeyeceğini söylüyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kat sınırlaması kararını olumlu bulduklarını, bu uygulama ile şehrin siluetine zarar verecek yapıların önüne geçileceğini belirtti. Belediye yetkilileri ise şu bilgileri verdi: “Bölgede emsal 2.07, yükseklik serbest. Yani 1000 metrekare bir alanda 2 bin 70 metrekare inşaat yapılıyor. Şirketler taban alanını az tutarak baston gibi yapılar yapıyor. Deniz manzarası avantajı için binalar git gide yükseliyor. Yeni karar Kadıköy’ün 3’te 2’si için geçerli olacak ve bölgenin gelişimine olumlu katkı sağlayacak. Şirketlerin inşaat hakkı değişmeyecek ama yüksekliğe sınır gelecek. Yüksek yapıların olduğu Fikirtepe ise bu uygulama kapsamında değil. O bölgede ayrı bir plan uygulaması var.”







Müteahhitler kaygılı



Bölge müteahhitleri ise yeni düzeleme nedeniyle kaygılı. Kadıköy’de çok sık plan değişikliği yapılmasını eleştiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, “ Her sabah yeni bir kararla uyanır olduk. Artık şartlar belli olmalı ve herkes işine bakmalı. Biz binaların taban oturum alanını az tutup yüksek yapılmasından yanayız. Çünkü bu şekilde yeşil alan yaratabiliriz. Bu uygulama buna engel. Hem şimdi aynı büyüklükte parselde önceden ruhsat alıp başlayan 20 katlı, yanındaki 15 katlı mı olacak. Bu düzenleme bir daha düşünülmeli” dedi



20 katlı bina ne olacak?



Kadıköy’de 18-20 katlı eski yapı stoku olduğunu belirten bir gayrimenkul sektörü temsilcisi ise şunları söyledi: “Şimdi 15 kat sınırlı derseniz 20 katlı evi yıkıp nasıl yenileceksiniz. Bölgede parsel birleşiminden ek emsal beklentisi varken bir de bu karar dönüşüm sürecini olumsuz etkiledi. Karar mutlaka gözden geçirilmeli. Sahil kısmı için kat sınırı olabilir. Ama diğer bölgelerde yapılacak bir sınırlama mülk sahiplerine de zarar verir. Dönüşüm süreci tehlikeye girer” dedi.