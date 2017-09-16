Kadıköy'de 'Bilim Dışı Müfredatı Durduralım' eylemi

Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY\'de \'Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\' üyeleri, müfredat değişikliğini protesto etti. Grup, basın açıklamasının ardından da olaysız dağıldı.

\'Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\' üyesi bir grup, saat 17.00\'da Süreyya Operası önünde toplandı. Ellerinde \'Bu Müfredat Akla Zarar\', \'Bilimsel Laik Eğitim Haktır\' yazılı dövizler taşıyan grup sloganlar eşliğinde Kalkedon Meydan\'a yürüdü. Yürüyüş sırasında da kalabalık \'Bilim Dışı Müfredatı Durduralım\' yazılı bir pankart açtı. Kalkedon Meydan\'da yapılan basın açıklamasında, \"Eğitim-öğretim döneminin başlamasına iki gün kala çocuklarımızın geleceği için toplandık. 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı müfedata dur demek için toplandık. Her yurttaşın özgürce, barış içinde, haklarına sahip olarak yaşadığı bir ülke istiyoruz. Doğru bir eğitim sisteminin bunun için şart olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bilimsel ve laik eğitim için herkesi görev ve sorumluluğa davet ediyoruz\" denildi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Bu arada eylem boyunca polis grup çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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