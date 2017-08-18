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Yaşam

Kadıköy'de beton mikseri, aracın üzerine düştü; 1 ölü, 5 yaralı

Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu

18 Ağustos 2017 23:11

İstanbul Kadıköy'de bir beton mikseri, içinde 5 kişi bulunan aracın üzerine düştü. Olayda araba içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, beton mikserinin şoförü dahil 5 kişi yaralandı.

Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. Araç içerisinde sıkışan 5 kişiden 3'ü ilk çalışmalarda kurtarıldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinden bir kişiyi çıkardı ancak çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, beton mikseri şoförünün de hafif şekilde yaralandığı, caddenin de trafiğe tamamen kapatıldığı öğrenildi.

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