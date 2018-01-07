T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de banka şubesine giren hırsız kıskıvrak yakalandı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de bulunan banka şubesini soymak isteyen hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

07 Ocak 2018 07:55

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY\'de bulunan banka şubesini soymak isteyen hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.  Olay Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinde sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, banka şubesinin bulunduğu binanın hemen arka tarafından bulunan klima motorlarının üzerine tırmanan hırsız buradan zemin kata çıktı. Ardından da doğal gaz borusundan tırmanarak birinci katta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi. 
 
ŞUBE İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Hırsızın içeri girmesiyle birlikte alarm çalmaya başladı. Şubede görevli güvenlik görevlisinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı şube içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İslam A.(24) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. 
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ertan KILIÇAli Kerem BENGİKADIKÖYKadıköy Fahrettin Kerim Gökay CaddesiArdındanKISKIVRAK YAKALANDI HırsızınGözaltınaMedeniyetGöztepe Eğitim Araştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24