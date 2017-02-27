Kadıköy'de asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan işçi Dursun Er, 11. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
DHA’da yer alan habere göre, 39 yaşındaki Dursun Er’in binanın 11. katında asansör boşluğuna demir ızgaralar takmak için merdivene çıktığı, tahta merdivenin kırılması sonucunda asansör boşluğuna düştüğü belirtildi.
İnşaata gelen sağlık görevlileri 11. kattan beton zemine düşen Dursun Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. Er'in cenazesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.