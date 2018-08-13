 KADIKÖY'DE AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

- Fırlayan demir bir araca saplandı

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kadıköy Bostancı\'da kontrolden çıkan araç demir bariyerlere çarptı. Çarpma esnasında bariyerlerden fırlayan demir, seyir halindeki başka bir aracın camına ok gibi saplandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 11.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi\'nde meydana geldi. Berk Kılıç yönetimindeki 33 DMT 51 plakalı araç Bostancı istikametine giderken kontrolden çıkarak yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş yönetimindeki 34 LH 9919 plakalı aracın camından ok gibi içeri girdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG \'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın demir bariyerlere girmesi

-Karşıdan gelen araca demir girmesi

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-Görgü tanıklarıyla röp

-Aracına demir saplanan Ahmet Ulaş ile röp

-Ahmet Ulaşın eşiyle röp

-Kaza yapan araç

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Demir saplanan araç

-Genel ve detay



