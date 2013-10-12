Kadıköy'de Ahmet Atakan eylemine katılan 16 kişinin 7 yıl hapsi istendi!

Kadıköy'de 12 Eylül günü, Antakya'da polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan için yapılan eylem sırasında çıkan olaylarla ilgili biri ABD vatandaşı 16 kişi hakkında 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, Taksim Gezi olayları kapsamında sosyal medya üzerinden 12 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Kadıköy Altıyol Boğa Heykeli önü ve Söğütlüçeşme metrobüs durağında toplanılacağı, toplanan grupların AKP Kadıköy İlçe Binası önüne yürüyeceği ve ilerleyen günlerde iskele polis karakolunun yanında bulunan parka çadır kurulacağının planlandığı anlatıldı. Alınan duyum üzerine polisin tedbir aldığı, daha sonra 400 kişilik bir grubun boğa heykeli civarında toplanıp slogan attığı belirtilen iddianamede, grubun üzerinde oturma eylemi yaparak, caddeyi trafiğe kapattıkları ifade edildi.

‘Yüzlerini örtmek suretiyle…’

Gösteri yapan gruba, bin 500 kişinin daha katıldığı ve sloganları atmaya devam ettikleri belirtilen iddianamede, grubun tedbir alan güvenlik güçlerine taş ve havai fişek ile karşılık verdiği, emniyet görevlilerinin dağılmaları yönündeki ikazlarına rağmen grubun dağılmadığı kaydedildi.

Yolu trafiğe kapatıp, barikat kurduğu iddia edilen grubun, bez parçaları ile yüzlerini kapatarak kanunsuz eyleme davam ettikleri belirtilen iddianamede, çevik kuvvet ekiplerinin direnci kıracak şekilde kademeli olarak zor kullandığı ifade edildi. Polisin ihtar ve zor kullanmasına rağmen direndikleri ve cebir kullandıkları, ayrıca yüzlerini örtmek suretiyle de kendilerini tanınmayacak bir hale koyarak, güvenlik güçlerine karşı görevlerini yaptırmamak için direndikleri anlatıldı.

7 yıla kadar hapis cezası istemi

ABD vatandaşı Sarah Elizabeth Perrich'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlarından, 1 yıl 2 aydan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.