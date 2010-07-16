Kadıköy'de 5 katlı apartmanda kundaklama iddiası

T24 -

Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan yatak mağazası yandı. Kundaklama olduğu ileri sürülen yangında, olay yerinden kaçtığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.Suadiye Ayşe Çavuş Caddesi'nde bir yatak mağazasında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyünce 5 katlı binayı duman kapladı. Binadaki herkesi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mağaza ve binada maddi hasar meydana geldi.İş yeri sahibi Hakan Erdoğan, mağazanın kardeşinin boşamaya çalıştığı eşinin yakınları tarafından kundaklandığını ileri sürdü.Yapılan çalışmalar sonucu, yangının çıktığı sırada olay yerinden kaçtığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına alan polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.