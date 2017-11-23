KADIKÖY'DE 4. KATTAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy Bostancı\'da 4 katlı bir binanın 4. Katında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.. Yangının çıktığı Gümüşçü Sokak\'taki binaya Maltepe Erenköy ve Kadıköy\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde bulunan bir kadın dumandan hafif şekilde etkilendi. Yanan dairenin alev alev yanması bir mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dairenin alev alev yanması ( Cep Telefonu Kameras)

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Bir vatandaşla röp

-Yangını seyreden vatandaşlar

-Genel ve Detay

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