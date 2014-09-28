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Yaşam

Kadıköyde 4 gündür sular kesik, halk Twitter’dan seferber oldu

4 gündür suların kesik olduğu Kadıköy'de, bakkal ve marketlerde su kalmadı, belediye tankerlerle vatandaşa su taşıyor. Peki Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

28 Eylül 2014 17:46

İstanbul  Ömerli Barajı’ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul geneli su kesintileri olmuş, Kartal, Bakırköy gibi büyük ilçelerde su sıkıntısı yaşanmıştı. Kadıköy ise su kesintinin en uzun süre yaşanan semti oldu. Kadıköy’de tam 4 gündür sular kesik. Vatandaş, sular kesilmeden depoladıkları suları tüketti.

Ali Ağırbaş’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kadıköy halkı ise şimdi içme sularıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Market ve bakkallarda da su kalmazken, Kadıköy Belediyesi su tankerleriyle vatandaşlara su ulaştırmaya çalışıyor. Sosyal medyada özellikle Twitter üzerinden İSKİ’ye büyük tepkiler veren Kadıköylüler, suların ne zaman geleceğini merakla bekliyor. 

 

‘Su olmadığı için yemek veremiyoruz’

 

Kadıköy’de bir restaurant, suların kesik olmasından dolayı temizlik yapılamadığını ve temiz bulaşık olmadığından dolayı hizmet veremediğini vitrinine asmış. Hem esnafın hem de halkın müşkül durumda kaldığı Kadıköy’deki su arızası, Twitter’da hem sert eleştirilere hem de sosyal medya geyiklerine sahne oldu. 

 

İSKİ: Bu akşam 20.00’den itibaren sorun çözülecek

 

İSKİ’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Caferağa ve Osmanağa Mahallelerindeki su sorununun, bu akşam saat 20.00’den itibaren çözüleceği söylendi.

 

Kadıköy Belediyesi, su dağıtımına başladı 

 

Twitter’dan sesini duyurmayı başaran Kadıköylüler için belediye tanker ile su servisi yapmaya başladı. Belediye’nin Twitter hesabında “Kadıköy'de İSKİ tarafından su verilemeyen mahallelere tankerlerle kullanım suyu dağıtımı yapıyoruz. İletişim için 444 55 22” şeklinde duyuru yapıldı. 


İşte Twitter’daki ilginç tweetlerden bazıları:

 

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