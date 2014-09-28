Kadıköyde 4 gündür sular kesik, halk Twitter’dan seferber oldu

İstanbul Ömerli Barajı’ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul geneli su kesintileri olmuş, Kartal, Bakırköy gibi büyük ilçelerde su sıkıntısı yaşanmıştı. Kadıköy ise su kesintinin en uzun süre yaşanan semti oldu. Kadıköy’de tam 4 gündür sular kesik. Vatandaş, sular kesilmeden depoladıkları suları tüketti.

Ali Ağırbaş’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kadıköy halkı ise şimdi içme sularıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Market ve bakkallarda da su kalmazken, Kadıköy Belediyesi su tankerleriyle vatandaşlara su ulaştırmaya çalışıyor. Sosyal medyada özellikle Twitter üzerinden İSKİ’ye büyük tepkiler veren Kadıköylüler, suların ne zaman geleceğini merakla bekliyor.

‘Su olmadığı için yemek veremiyoruz’

Kadıköy’de bir restaurant, suların kesik olmasından dolayı temizlik yapılamadığını ve temiz bulaşık olmadığından dolayı hizmet veremediğini vitrinine asmış. Hem esnafın hem de halkın müşkül durumda kaldığı Kadıköy’deki su arızası, Twitter’da hem sert eleştirilere hem de sosyal medya geyiklerine sahne oldu.

İSKİ: Bu akşam 20.00’den itibaren sorun çözülecek

İSKİ’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Caferağa ve Osmanağa Mahallelerindeki su sorununun, bu akşam saat 20.00’den itibaren çözüleceği söylendi.

Kadıköy Belediyesi, su dağıtımına başladı

Twitter’dan sesini duyurmayı başaran Kadıköylüler için belediye tanker ile su servisi yapmaya başladı. Belediye’nin Twitter hesabında “Kadıköy'de İSKİ tarafından su verilemeyen mahallelere tankerlerle kullanım suyu dağıtımı yapıyoruz. İletişim için 444 55 22” şeklinde duyuru yapıldı.



İşte Twitter’daki ilginç tweetlerden bazıları: