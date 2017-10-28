Kadıköy'de "Tutuklu Gazeteciler İçin Özgürlük" yürüyüşü

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de aralarında milletvekillerinin de bulunduğu grup, tutuklu gazeteciler için eylem yaptı.Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı\'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, \'Gazetecilere Özgürlük\' pankartları açtı. Eyleme aralarında CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel, HDP Grupbaşkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu\'nun yanı sıra gazeteciler tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile tutuklu gazetecilerin aileleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.





\"AHMET ÇIKACAK YİNE YAZACAK\"



Grup, buradan el ele tutuşarak General Asım Gündüz Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık, \'Hemen şimdi adalet, hemen şimdi özgürlük\', \'Korkma haykır özgür basın haktır\', \'Ahmet çıkacak yine yazacak\' şeklinde sloganlar attı





BASIN AÇIKLAMASI



Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından Boğa Heykeli Meydanı\'na gelen grup burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına Gülşah Karadağ okudu.





\"GAZETECİLERİN TUTSAK EDİLMESİ GERÇEĞİN GİZLENMESİ VE YALANLARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİNDİR\"



Tutuklu gazetecilere yönelik \'Özgürlük\' ve \'adalet\' için buluşulduğunun ve yüründüğünün vurgulandığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: \"İyi ki buradayız ve iyi ki yan yanayız. Eminiz attığımız her adım, düşüncelerinden ötürü tutsak edilen arkadaşlarımızın bedenlerine derman, sabırlarına destek, iradelerine perçin olacak. Onlarca gazeteci tutsak oldukça hiç birimiz özgür olamayacağız. Gazetecilerin tutsak edilmesi, gerçeğin gizlenmesi ve yalanların ortaya çıkmaması içindir. Hakkın, hukukun, adaletin ayaklar altına alınıp çiğnenmesi içindir\"



Basın açıklamasının ardından eylemciler, tutuklu gazetecilerler dayanışma adına birbirlerine sarılarak etkinliğe son erdirdi.

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