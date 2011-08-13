-Kadıköy'de "şortlu eylem" İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Kadıköy'de toplanan bir grup, şort giydiği için İETT otobüsünde darp edildiği öne sürülen voleybolcu Nurcan İbrahimoğlu'na destek amacıyla ''şortlu eylem'' yaptı. Sosyal medya ağlarında örgütlenen ve aralarında voleybolcu, spor yazarı ve antrenörlerin de bulunduğu grup adına, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde açıklama yapan eski milli voleybolcu ve Işık Spor oyuncusu Başak Koç, bir voleybolcunun darp edilmesi nedeniyle tepki gösterme ihtiyacı duyduklarını söyledi. Koç, voleybolcuların, antrenman ya da maçlar dışında günlük sosyal yaşantılarında da şort giyebileceklerini belirterek, ''Medeni ve demokratik bir ülkede yaşadığımızı zannederek buradayız. Hiç kimse giydikleri yüzünden yargılanamaz. Kadına şiddet bu konuda ön plana çıkıyor. Bir başörtülü, sporcu ya da bir şortlu olsa da uygulanan şiddeti ön plana çıkarmak istiyoruz'' diye konuştu. Nurcan İbrahimoğlu'na, otobüste, ''İndir şu ayaklarını, bu şort nedir?'' denildiğini kaydeden Koç, ''Acaba biz de rahatsızlık duyuyoruz diye sahur saatinde ramazan davulcusunu mu dövmeliyiz? Burada umduğumuz desteği bulamadık. Sahada birlikte ter döktüğümüz insanların da burada olmasını beklerdim'' dedi. Beşiktaş Kulübünün dün ''Sporcularımızı bu olaya karıştırmak istemiyoruz. Hiçbir şekilde bir açıklama yapmayacaklar'' yönünde açıklamada bulunduğunu söyleyen Koç, şöyle devam etti: ''Türk Voleybol Milli Takımı oyuncuları da bize destek vermek istediler ancak şu anda hazırlık kampındalar. Konsantrasyonlarının bozulmasını istemeyen Federasyon Başkanı'nın açıklaması nedeniyle aramızda yoklar. Keşke daha fazla sporcu arkadaşımızı burada görebilseydik. Olay günü yaşananları kimse bilemez. Biz sadece arkadaşımızın yaptığı açıklamalara güvendik. Bu olayda ismi geçen, mağdur olan ya da vurup kaçan herkes kendini savunmak adına bir açıklama yapacaktır ama patlayan bir dudak var, biz bunun için arkadaşımıza destek olmak amacıyla buradayız.'' Üzerlerinde şort bulunan gruptakiler, açıklamanın ardından vapurla Beşiktaş'a geçtikten sonra otobüsle Levent'e gitti. Buradan metroyla bir durak yolculuk yapan gruptakiler, 4. Levent metro istasyonunda alkışlarla eyleme son verdi.