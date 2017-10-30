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Spor

Kadıköy'de "Karabağ gönlümüzdesin" pankartı

Ali Kan-Azerbaycan (DHA)  Fenerbahçe-Kayserispor maçında farklı bir pankart dikkat çekti

30 Ekim 2017 23:49

Ali Kan-Azerbaycan (DHA) 

Fenerbahçe-Kayserispor maçında farklı bir pankart dikkat çekti.
Süper Ligi\'nin 10. haftasının son maçında Fenerbahçe Kadıköy\'de Kayserispor\'u konuk ederken maraton tribününe asılan \"Karabağ gönlümüzdesin\" pankartı Azerbaycan\'da da yankı buldu.
Ülker Stadyumu\'nda gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Azerbaycan\'a ve Karabağ futbol takımına destek vermek amacıyla \"Karabağ, gönlümüzdesin\" sözlerine yer verilmesine müsade etti.  
Edinilen bilgiye göre, bu özel pankart TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ve Türkiye\'nin Bakü Büyükelçiliği\'nin teşebbüsüyle açıldı. 
Bu pankart Bakü\'de, Ermenistan tarafının Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini bozma çalışmalarına büyük bir darbe olarak değerlendirildi.
(FOTOĞRAFLI)

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