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 KADIKÖY'DE "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ"

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıldönümünde binlerce kişi, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6

10 Kasım 2017 12:39

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümünde binlerce kişi, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik \"Ata\'ya Saygı Zinciri \'oluşturdu.
Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin öncülüğünde düzenlenen \"Ata\'ya Saygı Zinciri\"nde, binlerce insan el ele tutuşarak saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu. Saygı zinciri sonrasında tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak sirenleriyle destek verdi. Su jetleri geçiş yaparken, paramotorcular da  havada bayrak açtılar.  CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, “Bugün Mustafa Kemal\'e olan sevgimizi oluşturduğumuz insan zinciri ile bir kez daha gösteriyoruz. Aslında bu zincir 10 kilometreymiş gibi gözüküyor ama Türkiye\'nin dört bir yanını çevreleyen zincirin bir halkası. Mustafa Kemal Atatürk\'ü büyük bir yas ilanı anıyoruz ama bir yandan da onun bize bıraktığı mirası ve ilkeleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-İnsan zincirinden görüntü
-Açılan bayraklar
-Vatandaşlarla röp
-Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile röp
- CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş ile röp
-Denizde dalgıçlar,jet ski ve paramotorların türk bayrağı açması
-Saygı duruşu
-İstiklal marşının okunması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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