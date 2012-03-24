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Yaşam

Kadıköy'de 11 araç çarpıştı, E-5 trafiğe kapandı

E5 Karayolu Kadıköy Uzunçayır Mevkii'nde 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

24 Mart 2012 18:23

 

 
T24 - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 11 araç birbirine geldiği. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazaya freni boşalan bir otobüsün sebep olduğu iddia edildi.
 
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Uzunçayır Metrobüs durağı istikametinde meydana gelen kazada 11 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 
 
Kaza nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün Kadıköy istikametinde trafiğin durduğu gözlenirken, kazaya freni boşalan bir otobüsün sebep olduğu iddia edildi. Görgü şahidi bir vatandaş, "Bir anda oldu, hangi araç vurdu bilmiyorum" dedi.
 
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 
 
 

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