Kadıköy'de 09.05

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL(DHA)-ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul\'da 2 dakikalığına durdu. Kadıköy Altıyol Meydanı\'nda saatler 09.05\'i gösterdiğinde belediyenin hoparlörlerinden gelen siren seslerini duyan yayalar durdu. Araç kullanan sürücüler ise araçlarının ikaz lambalarını yakarak, saygı duruşuna geçtiler.

Saygı duruşuna geçen Lale Çömlek evden erken çıktığını belirterek \"siren sesleri ve ardından saygı duruşunda çok büyük bir heyecan yoğunluğu yaşadım. Kalp atışlarım hızlandı.\"Ruhum sanki Atatürk\'ün ruhuyla beraberdi. Anlatılmaz yaşanır.\" dedi.

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