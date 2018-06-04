Kadıköy ve Bakırköy'deki KESK eylemine polis müdahalesi: 20 gözaltı

OHAL KHK’ları ile ihraç edilen KESK üyelerinin eylemine hem Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda hem Kadıköy Altı Yol'da polis müdahale etti, 20 kişi gözaltına alındı.

Zeynep Kuray’ın Birgün’de yer alan haberine göre, Kanun Hükmündeki Kararnamelerle (KHK) ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için eş zamanlı olarak Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ve Kadıköy Altı yolda 68’inci nöbetlerini gerçekleştirmek isteyen KESK üyeleri gözaltına alındı.

En son 2 Haziran Cumartesi günü “güvenlik” gerekçesini öne sürerek Bakırköy’de eylem yapan kamu emekçilerini gözaltına alan polisler, bu kez hem Bakırköy Özgürlük Meydanı’na hem Kadıköy Altı Yol eş zamanlı yapılan nöbetlere müdahale etti.

Polisler tarafından ablukaya alınan Bakırköy Özgürlük Meydanı’na KESK’li emekçilere destek vermeye gelen CHP milletvekili Ali Şeker’in kaymakamla yaptığı görüşmede de işe yaramadı.

Meydanda oturma eylemi yapıp pankart açıp, slogan atan KESK üyelerinin etrafını saran polisler, 13 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

20 kişi gözaltında

Kadıköy'de Hüseyin Demir, Songül Tunçdemir, Özgür Karataş, Abdullah Şenyuva, Maşuk Öztekin, Hüda Yıldırım ve soy ismi öğrenilmeyen Gülşen gözaltına alınırken, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ise Nursel Tanrıverdi, Özge Astan, İlhan Kaya, Adem Erdem, Nuğyen Nedim, Ömer Açık, Dursun ve Filiz Doğan, Ergin Bayrak, Onur Pekşen, Ersem Karababa, Fatoş Çekmez, Ayla Özkan Mimati gözaltına alındı.