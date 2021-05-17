Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan çevrimiçi etkinlikler

Kadıköy Tiyatroları Platformu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Gençlik Günleri” programıyla kutlayacak.

17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek programda çevrimiçi olarak altı atölye çalışması ve üç söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşilere Cenk Tunalı, Gerçek Alnıaçık ile Kürşat Alnıaçık ve Ayçe Abana konuk olacak.

Atölyeler Zoom üzerinden, canlı yayınlar ise Kadıköy Tiyatroları Platformu’nın Instagram ve YouTube kanallarından yapılacak.

Ücretsiz etkinliklere katılmak için şuradan başvuru yapılabilir.

Etkinlik takvimi ise şöyle:

17 Mayıs 2021 Pazartesi

14.00

İstanbulimpro “Doğaçlama Teknikleri Kullanarak Etkin Dinleme ve Etkileşim Atölyesi’’

21.00

Kadıköy Tiyatroları Platformu Instagram hesabından “Cenk Tunalı Tiyatro ve Oyunculuk Eğitimi hakkında söyleşi’’ canlı yayın.

18 Mayıs 2021 Salı

14.00

Tiyatro Dell’Arte “Oyunculuk Nedir? Nasıl Hazırlanılır?”

16.00

Palto Sahne “Her Şeye Mola, Oyuna Devam Atölyesi”

21.00

Kadıköy Tiyatroları Platformu Instagram hesabından “Gerçek Alnıaçık ve Kürşat Alnıaçık ile Tiyatro Hakkında Söyleşi” canlı yayın.

19 Mayıs 2021 Çarşamba

14.00

Lavean Sanat “Dramada Rol Oynama ve Doğaçlama Egzersizleri”

16.00

Tiyatro Kılçık “Genç Kılçık Performansları/Doğaçlama Performans ve Okuma Tiyatrosu”

18.00

Pat Atölye ve Altkat Sanat “Pantomim Atölyesi”

21.00

Kadıköy Tiyatroları Platformu Instagram hesabından “Ayçe Abana ile Tiyatro ve Oyunculuk Hakkında Söyleşi” canlı yayın.