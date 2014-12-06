Kadıköy sahil şeridindeki fare zehirleri kaldırılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım'dan itibaren Kartal'dan başlayarak Kadıköy Moda, Mühürdar'ın sonuna kadar sahil şeridine, yürüyüş yollarının yanındaki kayalıkların arasına fare zehiri bıraktı.



İlk günlerde zehirleme yaptığını inkâr eden İBB, artan görgü tanıkları, bulunan zehir fotoğrafları, ölmüş yavru kedi haberleri üzerine uygulamasını kabul etmek zorunda kaldı.

Sahil şeridinde bulunan kayalıklarlar kedi, köpek, martı, karga gibi hayvanların da yaşam ve sığınma yerleri.



Zehirler, hayvanlar dışında küçük çocuklar için de büyük bir tehlike yaratıyor.

İBB zehirlerin geri toplanması taleplerini geri çeviriyor.



Toplum savunucuları fare zehirlerinin daha fazla ölüme yol açmadan, çevreye zarar vermeden ekiplerce geri toplanmasını ve toksik atıkların uygun biçimde yok edilmesini talep ediyor.