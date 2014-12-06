T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kadıköy sahil şeridindeki fare zehirleri kaldırılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'dan Kadıköy Moda'ya bıraktığı fare zehirleri yavru kedilerin ölümüne neden oldu

06 Aralık 2014 00:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım'dan itibaren Kartal'dan başlayarak Kadıköy Moda, Mühürdar'ın sonuna kadar sahil şeridine, yürüyüş yollarının yanındaki kayalıkların arasına fare zehiri bıraktı.

İlk günlerde zehirleme yaptığını inkâr eden İBB, artan görgü tanıkları, bulunan zehir fotoğrafları, ölmüş yavru kedi haberleri üzerine uygulamasını kabul etmek zorunda kaldı.

Sahil şeridinde bulunan kayalıklarlar kedi, köpek, martı, karga gibi hayvanların da yaşam ve sığınma yerleri.

Zehirler, hayvanlar dışında küçük çocuklar için de büyük bir tehlike yaratıyor. 

İBB zehirlerin geri toplanması taleplerini geri çeviriyor.

Toplum savunucuları fare zehirlerinin daha fazla ölüme yol açmadan, çevreye zarar vermeden ekiplerce geri toplanmasını ve toksik atıkların uygun biçimde yok edilmesini talep ediyor.

 

ETİKETLER

istanbul büyükşehir belediyesikadıköykartalsahilmodafare zehri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24